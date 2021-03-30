СМИ: Жители Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Жители Донбасса, имеющие российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Госдуму в сентябре на участках в Ростовской области или дистанционно, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Москве.

Проблема жителей Донбасса, которые имеют голос на российских выборах, уже не раз обсуждалась. Всего в непризнанных республиках около 600 тыс. людей с российским гражданством. Но голосовать за одномандатников они не смогут – остаются только партийные списки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью "Парламентской газете", что жители самопровозглашенных республик хотят принять участие в сентябрьских выборах. "Для нас без малейшего преувеличения очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы", — заявил он.