Дома, подлежащие расселению в Свердловской области, будут отображаться в генпланах городов

Свердловские депутаты разработали дополнительный законопроект к закону о комплексном развитии территории. Согласно принятому на заседании Заксобрания документу здания местного и регионального значения будут нанесены на схему территориального планирования и на генпланы городов Свердловской области. Авторами проекта стали депутаты из трех фракций: единороссы Виктор Якимов, Валентин Лаппо, Олег Исаков и Вячеслав Брозовский, эсер Геннадий Ушаков и либерал-демократ Павел Мякишев, передает Накануне.RU.

Как рассказал своим коллегам депутат Валентин Лаппо принятие законопроекта это лишь приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Территории, решение о реновации которых примет региональное правительство, получат статус объектов областного значения. Те же участки, которые передаст под реновацию городская администрация, станут объектами местного значения.

В настоящий момент заключены все необходимые договоры.

Напомним, что принятый закон об уральской реновации начнет работу с 3 апреля.

Ранее наше издание подробноизучило текст закона о КРТ. Согласно одной из первых статей, власти смогут изымать для КРТ не только садовые участки, но и дома в несколько этажей. В том случае, если же "реновации" будет подвержен дом, где люди живут в коммунальных квартирах, то в соответствии с законом, каждому такому жителю предоставляется отдельная квартира. Тем, кто подпишет договоры на расселение и согласится с реновацией, обещают льготы. Кроме того, согласно нормативному акту, могут быть ограничены сроки проведения собраний советов домов по обсуждению вопроса расселения.

Депутат Екатеринбургской думы Андрей Пирожков задал ряд важных вопросов по реализации закона о КРТ через наше издание.

Недавно стали известны улицы и районы Екатеринбурга,где расселение начнется в первую очередь. На Эльмаше (в границах улиц Баумана – Шефская – Энтузиастов – Донская и улиц Краснофлотцев – Шефская – Корепина – Донская), на Уралмаше (переулок Суворовский – Черниговский – Донбасская) и во Втузгородке (улица Комсомольская – Технологическая – Студенческая – Первомайская).