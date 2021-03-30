Анатолий Дашкевич покидает пермскую мэрию: у него истек контракт

Заместитель главы администрации Перми - начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич покидает мэрию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

На своем посту Анатолий Дашкевич возглавлял административно-целевой блок "Городское хозяйство". В мэрии города он трудился с 2004 года, когда впервые стал начальником управления внешнего благоустройства администрации Перми. Впоследствии был советником мэра, а с 2013 года назначен заместителем главы.

В мэрии пояснили, что 29 марта у Дашкевича закончился срок контракта. Он принял решение покинуть муниципальную службу.

Исполняющим обязанности заместителя главы по городскому хозяйству администрации Перми назначен Сергей Красильников, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми.