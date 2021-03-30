Samsung начал уведомлять российских пользователей о предустановке отечественного ПО

Южнокорейский производитель смартфонов, планшетов и smart-телевизоров Samsung начал предлагать пользователям в России ознакомиться с обновлением ОС, в котором говорится о загрузке обязательных приложений. Отмечается, что некоторые приложения будут добавлены только при сбросе настроек до заводских.

Напомним, закон требует, чтобы российские приложения были установлены на новые гаджеты, на купленные до 1 апреля устройства закон не распространяется и обратной силы не имеет (его вступление в действие, кстати, несколько раз переносили).

"Как видим, абсолютно никаких проблем для пользователей или производителей телефонов это не создает. Никто не ушел с рынка, как обещали либеральные прогнозисты. Не впал в шок или в кризис. Всего лишь дополнительный пункт в очередном обновлении ПО. Как и должно быть, - пишет в Telegram член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. - Считаю, что в скором времени все иностранные IT-компании и интернет-платформы, работающие в России, будут выполнять российские законы. Спокойно, в рабочем порядке".

Ранее стало известно, что компания Apple договорилась с российскими властями о весьма условном способе предустановки – как известно, американский производитель не добавляет сторонние приложения на заводе. Но теперь, пользователю из России при настройке телефона будет предлагаться на выбор установить и отечественные приложения (но по факту предустановлены они не будут) Это, конечно, вообще не то, что хотели российские власти, но они согласились.