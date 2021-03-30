Свердловское заксобрание утвердило нового министра финансов региона

Законодательное собрание Свердловской области утвердило исполняющего обязанности министра финансов региона Александра Старкова в качестве полноправного главы ведомства. За кандидата, предложенного губернатором области, на заседании проголосовало большинство депутатов. Ранее кандидатура Старкова была одобрена комитетом по финансам и налогам, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед голосованием по утверждению Старков выступил перед депутатами, назвав первоочередной своей задачей в случае прихода на пост снижение государственного долга.

"Пандемия сильно подкосила бюджет Свердловской области. Первоочередная задача - снижение государственного долга региона. Сейчас это порядка 40 млрд руб. Нужно выстроить четкие приоритеты наших расходов. Усилить работу по поступлению дополнительных источников дохода в бюджет", - сказал Старков.

Также претендент отметил, что нужно поработать над дебиторской задолженностью. В настоящий момент она составляет более 8 млрд руб. По словам Старкова, нужно более эффективно использовать государственное имущество.

Депутат Игорь Аксенов поправил претендента, заявив о том, что госдолг региона составляет 114 млрд рублей. Старков ответил, что за это время были погашены ряд кредитов.

В итоге претендент был утвержден.

Александр Старков родился в Екатеринбурге в 1976 году. В 2001 году пришел на работу в администрацию уральской столицы. Работал в финансово-бюджетном управлении. Возглавлял экономический отдел мэрии. В 2011 году продолжил путь в правительстве Свердловской области. С конца декабря 2020 года был исполняющим обязанности главы ведомства.

Напомним, кресло главы минфина пустует с декабря 2020 года, когда на фоне колоссального роста госдолга его покинула Галина Кулаченко. По данным источников, критическая ситуация с госдолгом может обернуться введением внешнего управления со стороны Минфина РФ.