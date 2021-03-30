Бизнес предупредил о рисках подорожания молока на 10–15%

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о возможном росте цен на молоко на 10-15 процентов из-за экосбора, пишут "Известия".

Об этом говорится в письме РСПП главе кабмина Михаилу Мишустину. Новые правила требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу.

Бизнес просит пересмотреть эту меру, отмечая, что нигде в мире не практикуют аналогичных мер.

Ранее в исследовании Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) говорилось, что маркировка молочной продукции и бутилированной воды в России не приведет к росту цен в стране.

В НИФИ считают, что после маркировки бизнес и государство будут в плюсе, при этом цены останутся на прежнем уровне.

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