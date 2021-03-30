Цены на автомобили в России будут расти в среднем на 3% в месяц – участники рынка

В первом квартале 2021 года цены на автомобили в России выросли на 2-8% и на этом не остановятся: продавцы готовят новые повышения. На увеличение цен повлияла не только инфляция и ослабление рубля – существует еще дефицит автомобилей. Оказывает свое влияние и повышение на 25% утилизационного сбора.

В целом цены продолжат расти примерно на 3% в месяц, считают дилеры, которых опросил "Коммерсант". Последующие корректировки прайс-листов будут зависеть как от курсовых колебаний, так и от очередного повышения ставки утильсбора, "предпосылок для снижения цен нет".

Между тем, в прошлом году рекордными темпами росли долги россиян по автокредитам. Так, за первый месяц локдауна прошлой весной доля не погашенных в срок автокредитов вышла на трехлетний максимум и составила 9,4%. По данным Центробанка, в апреле 2020 года доля неоплаченных вовремя автокредитов увеличилась на 1,4 п.п. В то же время в сегменте потребкредитов и ипотеки она падала. Одна из причин - трудности должников с получением кредитных каникул именно по ссудам на автомобили.