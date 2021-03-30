В Тюмени представитель дипмиссии нарушил ПДД

В Тюмени сотрудник дипмиссии нарушил российское законодательство: припарковался перед знаком, запрещающим парковку, сообщает РБК со ссылкой на местного жителя.

По государственному номеру автомобиля, стало понятно, что транспортное средство принадлежит одному из консульств, расположенных в Омске - в этом городе функционируют две дипломатических миссии – Казахстана и Словакии.

В ГИБДД региона прокомментировали, что "лица, обладающие иммунитетом", или неприкосновенностью, могут привлекаться к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Материал об административном нарушении составляется в любом случае, и правоохранители информируют о совершенном нарушении консульство.





