30 Марта 2021
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парковка запрещена, знак, эвакуатор (2021) | Фото: vr-gazeta.ru

В Тюмени представитель дипмиссии нарушил ПДД

В Тюмени сотрудник дипмиссии нарушил российское законодательство: припарковался перед знаком, запрещающим парковку, сообщает РБК со ссылкой на местного жителя.

По государственному номеру автомобиля, стало понятно, что транспортное средство принадлежит одному из консульств, расположенных в Омске - в этом городе функционируют две дипломатических миссии – Казахстана и Словакии.

В ГИБДД региона прокомментировали, что "лица, обладающие иммунитетом", или неприкосновенностью, могут привлекаться к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Материал об административном нарушении составляется в любом случае, и правоохранители информируют о совершенном нарушении консульство.


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В Тюмени представитель дипмиссии нарушил ПДД

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Теги: дипмиссия, ПДД, парковка, автомобиль, консульство



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