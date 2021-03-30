УКВЗ поставит в Москву 90 односекционных трамваев

30 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область Москва
УКВЗ, трамвай, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

УКВЗ поставит в Москву 90 односекционных трамваев

Трамваи для Москвы будут производить на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

В октябре 2020 г. Торговый дом СТМ ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) выиграл конкурс на поставку для Москвы и обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев. Стоимость контракта составляет 11 млрд руб.

Партнером в производстве трамваев для Москвы выбран УКВЗ.

"В результате многочисленных переговоров с несколькими предприятиями нами был выбран Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ)", – сообщил "Ведомостям" представитель "Синары".

Изначально партнером для проекта рассматривался "Уралтрансмаш". Но по данным источника издания, "Синара" и УВЗ не смогли согласовать приемлемые параметры сделки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на этой неделе был объявлен аукцион на поставку трамваев для Челябинска. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн руб. Согласно документации, подрядчик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска. Планируется, что для города будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

УКВЗ поставит в Москву 90 односекционных трамваев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УКВЗ, трамваи, Синара, контракт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети