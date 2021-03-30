УКВЗ поставит в Москву 90 односекционных трамваев

Трамваи для Москвы будут производить на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

В октябре 2020 г. Торговый дом СТМ ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) выиграл конкурс на поставку для Москвы и обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев. Стоимость контракта составляет 11 млрд руб.

Партнером в производстве трамваев для Москвы выбран УКВЗ.

"В результате многочисленных переговоров с несколькими предприятиями нами был выбран Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ)", – сообщил "Ведомостям" представитель "Синары".

Изначально партнером для проекта рассматривался "Уралтрансмаш". Но по данным источника издания, "Синара" и УВЗ не смогли согласовать приемлемые параметры сделки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на этой неделе был объявлен аукцион на поставку трамваев для Челябинска. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн руб. Согласно документации, подрядчик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска. Планируется, что для города будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода.