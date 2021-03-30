30 Марта 2021
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Политика За рубежом
готовый Крымский мост (2018) | Фото: most.life

Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста

Австралия ввела санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщил МИД страны.

Предположительно в списке могут присутствовать ОАО "Ленпромтранспроект", ФГУП "Крымская железная дорога", "Крымская первая страховая компания" и ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск", а также руководитель "Мостотреста" Леонид Рыженькин, пишет Regnum.

Ранее Канада ввела санкции в отношении двух граждан России, а также четырех предприятий, ответственных за строительство и обслуживание Крымского моста.

МИД Канады призвал Москву "прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных".

Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.

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Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста

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Теги: австралия, крымский мост, санкции



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