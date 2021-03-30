30 Марта 2021
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Встреча Путина и врио главы Камчатского края Владимира Солодова. (2020) | Фото: Kremlin.Ru

В Кремле рассказали, почему Путина нет в соцсетях, но он знает, что там происходит

Стало известно, почему Путин лично не ведет соцсети – у него нет времени.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью "Аргументам и фактам": "Сам он [Путин] в социальных сетях не присутствует. Ему это не надо. Ему это ничего не дает больше того, что у него есть. Он говорит, что это же будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого. Тратить время на его ведение президент же не будет. Но, чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вел за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает".

Тем не менее, у президента есть представление о происходящем в соцсетях, хоть и пропущенное через призму его окружения: "У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах".

На недавней встрече с победителями конкурсов АНО "Россия – страна возможностей" Путину предложили стать блогером. Учитель из Белгорода пообещал, что весь его класс подпишется на блог президента. Путин обещал подумать надо предложением и полностью поддержал призыв к учителям быть, что называется, ближе к "народу" – пользоваться теми платформами, на которых есть их ученики.

"Если чего-то нельзя предотвратить, это надо возглавить. Эта сфера развивается, приобретает новые возможности. Никуда не деться. Как солнцу не запретишь вставать. Иначе не сможешь должным образом воздействовать на ребят. И в традиционной форме доведения знаний от учителя очень много зависит. Но и медийная составляющая приобрела очень большое значение", - отметил президент. 

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В Кремле рассказали, почему Путина нет в соцсетях, но он знает, что там происходит

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Теги: владимир путин, соцсети, дмитрий песков



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