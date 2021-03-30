Инсайд: Мэр Новоуральска уходит в отставку после прихода силовиков

Глава Новоуральска Владимир Цветов покидает свой пост. О грядущем кадровом изменении Накануне.RU рассказал инсайдер

«Он уйдет на другую работу через пару дней. Будет объявлен конкурс. В настоящий момент есть несколько вариантов трудоустройства для Цветова», - отметил источник.

К нынешнему мэру одного из крупнейших городов Свердловской области были претензии со стороны депутатов местной думы. В настоящий момент политики не хотят принимать отчет главы.

Народных избранников интересует остановка программы переселения из ветхого жилья в деревне Починок, а также приостановка предоставления нового жилья малоимущим при наличии свободных квартир. Кроме того, мэра обвиняют в якобы предоставлении некой частной компании широких возможностей работы по захоронению умерших. Есть претензии и из-за долгов муниципалитета перед "Уральским электрохимическим комбинатом".

Напомним, что 19 марта к Цветову пришли силовики и изъявили рабочую документацию.