В Челябинске иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

В Челябинске водитель иномарки сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

ДТП произошло вечером 29 марта на улице 60-летия Октября. Мужчина за рулем Ниссан Террано сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся.

От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Водителя задержали. Известно, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.