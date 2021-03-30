Число пострадавших при взрыве в Татарстане выросло до шести

Число пострадавших при взрыве газа в Зеленодольске (Татарстан) достигло шести, сообщили в МЧС.

Ранее было известно о троих пострадавших. Кроме того, один человек погиб.

Кинологи обследовали завалы, по предварительной информации, людей не обнаружено.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, заявил глава управления МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин. Он будет снят после того, как будут окончены работы по восстановлению дома, пишет Regnum.

Сообщение о взрыве поступило спасателям 29 марта в 22:44. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме.По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Ведутся работы по разбору завалов.

Основной версией ЧП следователи считают утечку газа.