30 Марта 2021
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Взрыв газа в девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Число пострадавших при взрыве в Татарстане выросло до шести

Число пострадавших при взрыве газа в Зеленодольске (Татарстан) достигло шести, сообщили в МЧС.

Ранее было известно о троих пострадавших. Кроме того, один человек погиб.

Кинологи обследовали завалы, по предварительной информации, людей не обнаружено.

Взрыв газа в девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Взрыв газа в девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, заявил глава управления МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин. Он будет снят после того, как будут окончены работы по восстановлению дома, пишет Regnum.

Сообщение о взрыве поступило спасателям 29 марта в 22:44. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме.По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Ведутся работы по разбору завалов.

Основной версией ЧП следователи считают утечку газа.

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Число пострадавших при взрыве в Татарстане выросло до шести

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Теги: взрыв газа, татарстан, зеленодольск



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