В ГУФСИН опровергли давление на одного из главных фигурантов дела хакеров Lurk

В ГУФСИН России по Свердловской области опровергли информацию о давлении на одного из главных фигурантов дела хакеров из так называемой группировки Lurk - Константина Козловского.

Ранее несколько средств массовой информации сообщили, что на Козловского якобы оказывается давление сотрудниками екатеринбургского СИЗО-1 и его жизни угрожает опасность.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН по Свердловской области, это не соответствует действительности: обвиняемый, о котором идет речь, содержится в одноместной камере СИЗО. Он сидит один и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

"Жалоб с его стороны на условия содержания в адрес администрации СИЗО-1 ранее не поступало. Гражданин содержался до этого СИЗО-1 около двух лет, жалоб от него в течении этого времени не было", - заявил глава пресс-службы ведомства Александр Левченко.

Напомним, в 2017 году Константин Козловский (так называемый идейный вдохновитель группировки Lurk) в Московском городском суде заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США.

Позже на суде в Екатеринбурге Козловский вновь заявил журналистам, что "действовал по заказу ФСБ". В 2019 году слушания по делу хакеров Lurk сделали закрытыми на эпизоде по "взлому" Кольцово.