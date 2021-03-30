СМИ: поручено проработать вопрос поставок бензина в РФ из Белоруссии

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и министерству внутренних дел страны до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии.

Поручение дано для увеличения предложения на внутреннем рынке. Подробно поставки не обсуждались, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Независимом топливном союзе (НТС) полагают, что до конца года цены на бензин в рознице могут вырасти более, чем на 6% (инфляция сейчас составляет 5,8%), а при негативном сценарии – на 14%.

Ранее в своем годовом отчете о риске повторения топливного кризиса 2018-го года сообщала Счетная палата России. Аудиторы полагают, что сейчас есть все предпосылки для этого, а кризис может привести к усилению социальной напряженности.