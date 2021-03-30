30 Марта 2021
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Boeing получил заказ на 737 MAX после приостановки его эксплуатации

Американский лоукостер Southwest Airlines намерен купить у компании Boeing 100 лайнеров 737 MAX 7.

Первые 30 самолетов должны быть поставлены в 2022 году. Это крупнейший заказ на Boeing 737 MAX с момента приостановки его эксплуатации в 2019 году после двух катастроф, пишет "Коммерсант".

Напомним, самолеты самой успешной с точки зрения продаж модели Boeing по всему миру простаивали 20 месяцев (и, вероятно, дотянут до круглой даты в два года). Это самый длительный запрет на эксплуатацию определенного типа ВС в истории коммерческой авиации. Запрет стоил США лидерства в мировом авиастроении, а Boeing потерял около $20 млрд.

По разным оценкам, на возвращение всех приземленных MAX в небо уйдет от шести месяцев до года.

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Boeing получил заказ на 737 MAX после приостановки его эксплуатации

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Теги: Boeing 737 MAX, самолет



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