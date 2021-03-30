В России предложили обязательную регистрацию домашних животных

Законодательное собрание Челябинской области внесло на рассмотрение Госдумы проект закона об обязательной регистрации и учете домашних животных россиян.

Как ожидает, инициатива позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами. Полномочиями по определению порядка регистрации животных предлагается наделить власти регионов, пишет "Коммерсант".

В феврале текущего года Госдума единогласно поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий забирать за долги домашних животных. Депутаты рассчитывают, что уже в марте он может вступить в силу.