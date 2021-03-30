Навального обвинили в симуляции болезни в колонии

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян сообщил, что российский оппозиционер Алексей Навальный симулирует проблемы со здоровьем.

По его словам, у политика есть доступ ко всем необходимым лекарствам. "У них отдельное идёт финансирование, отдельно всё это [лекарства] есть. А Навальный больше симулирует. Так что не переживайте за него", - сказал зампред ОНК.

Другой член владимирской ОНК Юрий Белокрылин высказал свое недоверие к Навальному и заявил, что относится к нему "очень негативно", сообщает телеканал "Дождь".

Ранее более 20 российских врачей подписали открытое обращение с требованием к российским властям безотлагательно оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному и допустить к нему его врача.