30 Марта 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

СМИ: ВОЗ считает маловероятной версию о лабораторной утечке коронавируса

Версия об утечке COVID-19 из лаборатории маловероятна, сообщили ученые Всемирной организации здравоохранения и КНР по итогам совместной работы в китайском Ухане.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на доклад экспертов, коронавирус, скорее всего, перешел от животных к людям через промежуточное животное, которое еще предстоит определить.

Эта гипотеза требует дальнейшего исследования.

Как сообщалось, эксперты перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности.

Они посчитали весьма вероятной передачу вируса через второе животное. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку исследователи оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.

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СМИ: ВОЗ считает маловероятной версию о лабораторной утечке коронавируса

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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