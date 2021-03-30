СМИ: ВОЗ считает маловероятной версию о лабораторной утечке коронавируса

Версия об утечке COVID-19 из лаборатории маловероятна, сообщили ученые Всемирной организации здравоохранения и КНР по итогам совместной работы в китайском Ухане.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на доклад экспертов, коронавирус, скорее всего, перешел от животных к людям через промежуточное животное, которое еще предстоит определить.

Эта гипотеза требует дальнейшего исследования.

Как сообщалось, эксперты перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности.

Они посчитали весьма вероятной передачу вируса через второе животное. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку исследователи оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.