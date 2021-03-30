Турция ужесточила ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом

В большинстве провинций Турции в очередной раз вводится комендантский час.

Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, ужесточение ограничений связано с резким ростом смертности от коронавирусной инфекции. По его словам, зонами повышенного риска стали 58 провинций, в которых проживает 80% населения Турции.

Там вводится комендантский час в субботу и воскресенье, а с 21:00 до 5:00 в будние сохраняется по всей стране.

В "красною" зону попали Стамбул, Анталья и Измир, сообщает РИА "Новости".