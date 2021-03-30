30 Марта 2021
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Политика В России
(2004) |

Канада расширила санкции в отношении России

В отношении двух граждан России, а также четырех предприятий введены ограничительные меры со стороны властей Канады.

Санкции введены в отношении ответственных за строительство и обслуживание Крымского моста. МИД Канады призвал Москву "прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных".

Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.

В ведомстве отметили, что за последние годы Канада ввела санкции в отношении более 440 физических и юридических лиц, пишет "Коммерсант".

Несколько дней назад Канада ввела санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг фигуры Алексея Навального.

В число тех, кому запрещен въезд в Канаду попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов. Также все их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.

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Канада расширила санкции в отношении России

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Теги: Канада, санкции, Крым



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