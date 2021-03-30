30 Марта 2021
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Общество В России
детский лагерь (2016) | Фото: agencywelcome.ru

Российским детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами региона проживания

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которым разрешается детям отдыхать в оздоровительных лагерях за пределами регионов, в которых они проживают.

Теперь отдых детей будет обеспечиваться с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих регионах.

Также ведомство увеличило максимально допустимую заполняемость лагерей — с 50% до 75%, пишет "Коммерсант".

Ограничение действовало с июля прошлого года из-за эпидемии коронавируса. Исключение было для детей из Арктической зоны и городов федерального значения.

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Российским детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами региона проживания

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Теги: дети, лагеря, отдых



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