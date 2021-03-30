30 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО
звавлы поиски спасатели мчс обрушение (2018) | Фото:Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

На месте взрыва под Казанью продолжается разбор завалов

Спасатели проводят обследование пострадавших от взрыва газа квартир в Зеленодольске.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, по предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Ведутся работы по разбору завалов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Жители пострадавшего дома размещены в пункте временного размещения.

Сообщение о взрыве поступило спасателям 29 марта в 22:44. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме в Зеленодольске. Один человек погиб.

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На месте взрыва под Казанью продолжается разбор завалов

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Теги: взрыв, газ, дом



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