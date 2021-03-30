На месте взрыва под Казанью продолжается разбор завалов

Спасатели проводят обследование пострадавших от взрыва газа квартир в Зеленодольске.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, по предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Ведутся работы по разбору завалов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Жители пострадавшего дома размещены в пункте временного размещения.

Сообщение о взрыве поступило спасателям 29 марта в 22:44. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме в Зеленодольске. Один человек погиб.