При взрыве газа под Казанью обрушились шесть квартир

Причиной взрыва газа в жилом доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа.

Сообщение о взрыве поступило спасателям 29 марта в 22:44. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме в Зеленодольске.

В настоящее время жильцов эвакуируют. Обрушились шести квартир. Один человек погиб. Трое пострадавших после обрушения дома в Зеленодольске госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА "Новости".