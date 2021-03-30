30 Марта 2021
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

При взрыве газа под Казанью обрушились шесть квартир

Причиной взрыва газа в жилом доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа.

Сообщение о взрыве поступило спасателям 29 марта в 22:44. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме в Зеленодольске.

В настоящее время жильцов эвакуируют. Обрушились шести квартир. Один человек погиб. Трое пострадавших после обрушения дома в Зеленодольске госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА "Новости".

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При взрыве газа под Казанью обрушились шесть квартир

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Теги: взрыв, газ



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Развитие сюжета:

Ранее 30.03.2021 01:01 Мск На месте взрыва под Казанью продолжается разбор завалов

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