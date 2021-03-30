Экосистема НКО Нижневартовска получила "добро" президентского фонда

Еще лет десять назад мало кто в стране понимал значение аббревиатуры из трех букв - НКО. Сегодня эти буквы стали фактически самостоятельным словом, которое звучит по отношению к самым разным сферам жизни российского общества в отношении людей, которым чуждо равнодушие. Тех, кто готов свое свободное время, энергию и даже финансы тратить на общественные инициативы. НКО - некоммерческие организации сейчас уже объединяют россиян по самым разным принципам, тематике деятельности и сферам жизни. А с момента организации грантовых фондов самого разного уровня эти общественные объединения получили весомую поддержку и новый импульс в развитии.

В начале 2021 года в Нижневартовске сразу семь общественных инициатив праздновали победу - по итогам первого конкурса фонда президентских грантов они получили шанс на реализацию.

"Среди победителей первого конкурса президентских грантов есть грантополучатели, которым предоставляют поддержку уже не первый раз. Это говорит о том, что городские некоммерческие сообщества достойно реализуют свои идеи", - отмечает заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская.

Проекты «Шахматы для всех», «Грудное вскармливание - основа жизни», «Образовательно-просветительский проект «Основы волейбола», «Как ковалась Победа» уже в стадии реализации, остальные в стадии подготовки. Понятно, что общественникам, получившим президентские гранты, крайне важно - как относятся к их инициативам непосредственно в Нижневартовске. Взаимопонимание и рабочий диалог с администрацией города в этом плане сложно переоценить.

"Все проекты, которые являются победителями грантовых конкурсов различного уровня являются воплощением общественных инициатив жителей нашего города и направлены на решение актуальных общественно-значимых социальных вопросов и проблем. Поэтому администрацией города оказывается всестороннее содействие в их реализации – консультирование, привлечение необходимых специалистов, предоставление площадок для проведения мероприятий. И большинство организаций, осуществляющих деятельность на территории города, знают об этом, пользуются поддержкой. Отмечу, многие успешно справляются без посторонней помощи. Городские власти заинтересованы в надёжных полноправных партнерах, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества, и всегда открыты для диалога, предложений и новых идей", - подчеркивает Ирина Воликовская.

Открытость и готовность помогать со стороны администрации Нижневартовска отмечают и руководители городских НКО. "С представителями управления по социальной политике департамента по социальной политике администрации города сотрудничество налажено. У нас проблема с помещениями для массовых мероприятий. Специалисты, призовая продукция, всё это есть, основной вопрос - помещения для проведения турниров для 50 и более участников, и в решении этого вопроса мы рассчитываем на помощь городских учреждений физической культуры и спорта", - говорит глава местной спортивной общественной организации "Федерация шахмат города Нижневартовска" Елена Лещук. И отмечает в разговоре с Накануне.RU, что с управлением по физической культуре и спорту департамента по социальной политике ведется диалог по выстраиванию взаимовыгодного и эффективного сотрудничества.

На самом деле для столицы Самотлора развитие шахматного спорта - дело новое, потому и задач здесь значительно больше, чем по другим видам спорта. Если во многих спортивных дисциплинах Нижневартовск - уже реальный передовик не только в округе, но и в стране, то культура шахмат в столице Самотлора лишь начинает обретать реальную почву развития.

Глава местной спортивной общественной организации "Федерация шахмат города Нижневартовска" Елена Лещук в разговоре с Накануне.RU отмечает, что реализуемый общественниками проект "Шахматы для всех" рассчитан на вартовчан, возрастом от шести лет.

"Проект предполагает шесть встреч с высококлассными шахматистами. Три из них – с кандидатами в мастера спорта и международным гроссмейстером из Сургута – уже прошли.Во время встреч проходят сеансы одновременной игры, разбор партий, тематические лекции и мастер-классы. Также предусмотрено проведение 13 турниров. Двенадцать турниров пройдут в течение 2021 года. В них поучаствуют дошкольники, школьники, лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры. А заключительный, 13-ый турнир - будет состязанием на кубок мэра Нижневартовска", - рассказывает Елена Лещук.

В поддержке НКО кроме предоставления площадок, материальной помощи есть еще один аспект, возможно, даже более важный. Дело в том, что далеко не все общественники могут и имеют время разобраться в нюансах российского законодательства, различных постановлениях, да и вообще понять - как выстроить процесс работы. И здесь помощь со стороны местных властей более, чем актуальна.

"Администрация города находится в постоянном диалоге с НКО города. Важной составляющей экосистемы поддержки НКО является ресурсный центр поддержки НКО города Нижневартовска, который стал отражением общественной инициативы и начал осуществлять свою деятельность в 2020 году на средства из Фонда президентских грантов", - рассказала Накануне.RU Татьяна Воронова, начальник управления по социальной политике департамента по социальной политике администрации Нижневартовска.

Результативность деятельности центра уже очевидна. Итоги конкурсов грантовой поддержки НКО из бюджетов различного уровня это наглядно подтверждают. В 2020 году мэрия выделила центру муниципальное помещение, в котором сделан ремонт и он скоро распахнет свои двери для нижневартовских НКО. А для некоммерческих организаций, образованных по национальному признаку, бессменной площадкой диалога выступает городской центр национальных культур.

"Совместно с ресурсным центром поддержки НКО города Нижневартовска и Фондом ХМАО-Югры «Центр социальных и гражданских инициатив» оказывается содействие в разработке социальных инициатив, а именно - консультационная, методическая, экспертно-аналитическая поддержка проектам СОНКО как на этапе подготовки, так и в процессе реализации и оформления отчетности. На этапе реализации проектов некоммерческим организациям помогают наладить взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, подведомственными учреждениями, с депутатским корпусом и другими заинтересованными лицами в реализации проектов. Также проводятся встречи победителей конкурсов на предоставление грантов Президента РФ, которые направлены на объединение городских СОНКО для обмена опытом и ресурсами с целью совместного решения общих проблем, общественных инициатив на территории города. Наша цель – создание условий, чтобы СОНКО не конкурировали друг с другом, а работали сообща на решение общих проблем, объединив материальные и нематериальные ресурсы", - подчеркивает Татьяна Воронова.

В диалоге НКО/администрация Нижневартовска важно, что обе стороны выступают как равноправные партнеры. Представители большинства некоммерческих организаций города являются членами коллегиальных и совещательных органов при администрации города, а также при подведомственных учреждениях. Это дает возможность НКО участвовать в принятии решений по социально значимым вопросам - формирование бюджета, строительство важных для города объектов, приемка выполненных работ по благоустройству и многое другое.

"Таким образом, НКО активно и, на наш взгляд, эффективно взаимодействуют с администрацией города и влияют на процесс принятия решений по самым важным для жителей города вопросам, " - отмечает заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская.

Руководитель автономной некоммерческой историко-культурной научной организации "Сибирское наследие" Алсу Дозморова отмечает и еще один важный аспект взаимодействия: "Администрация города поддерживает организацию возможностью учиться правильно заявляться на получение грантов. Специалисты ресурсного центра могут помочь доработать заявку".

Проект "Познавательно-факультативный курс "Занимательная археология Югры" для учащихся средних школ Нижневартовска, как рассказала Накануне.RU,Алсу Дозморова, создавался с нуля еще в 2018 году. "Наши партнёры – "Северная археология – 1" и "Институт археологии Севера". За два с половиной года мы получили три гранта Президента и один – губернатора. Тема одна. Мы изучаем древнюю историю территории Нижневартовского района, акцент – на Ваховском регионе. Интересно это тем, что там – "белое пятно" для округа, туда в силу географии не зашли, например, нефтяники. Культурный слой не потревожен. Ранее, в конце 1960-ых, была одна экспедиция Томского госуниверситета. Систематически археологией там никто не занимался", - поясняет Дозморова.

Курс "Занимательная археология Югры" – это продолжение работы организации. Причем проект будет интерактивным. Теоретическую часть будет вести историк. Для практической создадут 3D-модели археологических экспонатов из краеведческого музея Сургута, напечатают так называемые реплики, чтобы школьники могли подержать эти предметы в руках.

"Мы два года исследовали реку Вах, в устье которой находится Нижневартовск, и поняли, что накопилось много материала, который мы хотели бы интегрировать в школьный курс. Важно, чтобы школьники, начиная изучать историю древнего мира, понимали, что нашу землю обжили задолго до прихода сюда геологов и нефтяников. Многие местные этого не знают, для них это интересно", - подчеркивает Дозморова.

Если говорить в целом о работе с НКО в столице Самотлора, то надо отметить - Нижневартовск вошел в тройку лидеров округа в сфере работы с социально ориентированными некоммерческими организациями, а опыт Нижневартовска по поддержке и стимулированию деятельности некоммерческих организаций различной направленности был отмечен на уровне Уральского федерального округа.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов считает :" Работа с некоммерческими организациями и социально-ориентированными предпринимателями ведется комплексно. И это обеспечивает стабильность и высокий уровень работы НКО. А взаимодействие власти и некоммерческих организаций позволяет решать общие задачи".