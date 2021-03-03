Захарова заявила, что России не следует обращать внимание на "грязную возню" США и ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" заявила, что России не следует обращать внимания на "грязную топорную возню", которую устраивают США и ЕС.

Так представитель МИД прокомментировала введение очередных санкций.

"Нам нужно идти вперед, обсуждать важные вещи - вакцины, борьбу с пандемией, терроризмом, взаимодействие на международных площадках, по действительно существенным вопросам. А вот эта вся грязнейшая возня, которую устроили, это грязная топорная возня, от которой дурно пахнет и причем настолько, что ее авторы сами пытаются максимально дистанцироваться", - заявила она

Напомним, министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых вводятся санкции из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В списке - семь человек. Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.