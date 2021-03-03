В Екатеринбурге у ребенка в руках взорвался неизвестный предмет

В Екатеринбурге девочка получила ранение после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службы ГУМВД по Свердловской области.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу в 14.40. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, ранение у девочки в области груди, оно не проникающее.

В момент, когда произошло ЧП, ребенок был дома один, без присмотра взрослых.

Был ли это патрон или что-то иное, установит экспертиза. Полиция проводит проверку.