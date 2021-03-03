04 Марта 2021
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Журналист Илья Азар арестован на 15 суток за нарушения правил организаций митинга

Тверской райсуд Москвы приговорил к административному аресту на срок 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, сообщает "Коммерсант".

Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации массового мероприятия за призыв в июле 2020 года выйти на пикеты в защиту своего коллеги — журналиста Ивана Сафронова.

Одновременно с арестом суд оштрафовал Илью Азара на 150 тыс. руб. по другому делу — о призывах к участию в акции против поправок к Конституции.

Защита Азарова намерена обжаловать это решение.

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Журналист Илья Азар арестован на 15 суток за нарушения правил организаций митинга

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Теги: Илья Азар, журналист, арест



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