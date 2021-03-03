03 Марта 2021
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Происшествия Уральский ФО Пермский край
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Подозреваемым в убийстве трех человек в Прикамье стал не отец, а сын

Убийцей трех человек в поселке Пермского края мог оказаться не отец, передает корреспондент Накануне.RU.

Вчера утром появилась информация об обнаружении трех трупов в доме на ул. Интернациональная. Женщину и ее 12-летнюю дочь опознали сразу. Личность третьего человека было сложно опознать - его лицо было изуродовано из-за ран. Изначально следствие решило, что убит 17-летний подросток. Однако после тщательного осмотра было установлено, что убитый - отец семейства Алексей Горбунов, ранее объявленный в розыск.

Сейчас главный подозреваемый школьник, которого считали жертвой. В telegram-канале "Оper govorit" опубликована ориентировка с прметами подростка.

Telegram-канал Mash сообщает, что подросток был задержан в Екатеринбурге.

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Подозреваемым в убийстве трех человек в Прикамье стал не отец, а сын

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Теги: убийство, розыск, отец, сын, подозреваемый, жертва



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