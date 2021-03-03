"Освободили место для жены единоросса"? Директор свердловского детсада заявила об увольнении за покупку чистящих средств

В Красноуфимске директор местного сада обвинила главу местного отдела управления образованием в несправедливом увольнении. По словам Светланы Изилановой ее уволили , потому что ее должность захотела занять жена депутата думы Красноуфимского района Владимира Айметова. По словам женщины в качестве предлога для увольнения было придумано расхищение с ее стороны бюджетных средств. Экс – управленец заявляет о том, что деньги она тратила на покупку чистящих средств и холодильника для нужд детского сада. Корреспондент Накануне.RU изучил ситуацию.

Светлана Изиланова возглавляла Большетавринский детский сад № 1 Красноуфимска в течение трех лет. Ее обвиняют в устройстве на работу лиц, которые не занимались никакой работой, а также в расхищении средств. Со слов женщины все это ложь.

"Ситуация длится целый год. Меня уволили 22 декабря 2020 года. Все это сделано для того чтобы освободить место для своего человека для местного отдела образования. Для жены местного красноуфимского депутата Инны Айметовой. За неделю до того как меня уволили красноуфимский депутат кричал почему до сих пор меня не убрали. Он стал всем угрожать и кричать: "Почему она все еще тут?". . И на след день мне уже позвонили из отдела образования со словами о том, что

если я не уволюсь, по собственному желанию, меня уволят по статье", - сказала собеседница.

Также бывшая руководитель сада отметила, что она была вынуждена покупать на нужды сада хозяйственные средства за собственные деньги. Старший воспитатель и вовсе была вынуждена купить на собственные средства холодильник.

Теперь женщина судится для того, чтобы ее восстановили в должности.

Между тем, в местном отделе образования версию Изилановой опровергли.

"Это все не так. Есть нарушения со стороны бывшего директора, в частности в бюджетном законодательстве. Были устроены люди, которые не работали там и не по целевому принципу деньги расходовались. Айметова действительно подала документы на конкурс по занятию должности директора, но не прошла его. Она лишь временно исполняет свои обязанности. Ее кандидатура не была утверждена конкурсной комиссией. Через два месяца будет новый конкурс", - сказала начальница отдела образования администрации Красноуфимска Наталья Гибадуллина.

Депутат от партии "Единая Россия" в Красноуфимской районной думе Владимир Айметов также назвал все обвинения бредом.

"Это бред сивой кобылы. Наоборот просил чтобы мою жену не назначали. Зачем эти лишние головняки? Я никогда не заходил в кабинет директора. Это смешно. Я считаю, что она наворовала.

Она стала таскать детские деньги. У меня глаза налились кровью", - заключил он.

Уже 5 марта в Красноуфимске состоится суд, где Светлана Изиланова попытается добиться восстановления ее в должности.