Тюменка сядет на три года за многолетнее истязание двух своих дочерей

03 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Тюменка сядет на три года за многолетнее истязание двух своих дочерей

Жительница с. Успенка Тюменского района приговорена к трем годам исправительной колонии общего режима за систематическое истязание двух несовершеннолетних дочерей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, что женщина избивала дочерей 2009 и 2011 г.р. в период с 2015 по сентябрь 2020 г. В феврале 2015 г. мать кинула в младшую дочь кочергой, попав в голову. Параллельно она унижала и оскорбляла её, а после выгнала без одежды и обуви на улицу.

В марте 2019 г. школьным ранцем злоумышленница ударила старшую девочку по голове, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу. Кроме того, в 2020 г. мать неоднократно избивала детей за малейшую провинность по различным частям тела руками, ногами и различными предметами. При этом женщина регулярно обзывала детей нецензурной бранью.

"В ходе расследования был проведен значительный объем следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, а именно, проведен осмотр места происшествия, допрошены девочки-потерпевшие с участием законных представителей и психолога, свидетели, проведены судебно-медицинские экспертизы, у свидетеля изъяты и приобщены к делу видеозаписи, на которых запечатлены противоправные действия осужденной", - рассказали в СКР..

Осужденная также была лишена родительских прав в отношении троих детей. Дети сейчас проживают у родственников. Судом по ходатайству следователя женщина была заключена под стражу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменка сядет на три года за многолетнее истязание двух своих дочерей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, родительские права, мать, истязание дочери



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.09.2020 15:35 Мск В Тюменской область мать била маленькую дочь кочергой и выгоняла голой на улицу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети