Тюменка сядет на три года за многолетнее истязание двух своих дочерей

Жительница с. Успенка Тюменского района приговорена к трем годам исправительной колонии общего режима за систематическое истязание двух несовершеннолетних дочерей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, что женщина избивала дочерей 2009 и 2011 г.р. в период с 2015 по сентябрь 2020 г. В феврале 2015 г. мать кинула в младшую дочь кочергой, попав в голову. Параллельно она унижала и оскорбляла её, а после выгнала без одежды и обуви на улицу.

В марте 2019 г. школьным ранцем злоумышленница ударила старшую девочку по голове, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу. Кроме того, в 2020 г. мать неоднократно избивала детей за малейшую провинность по различным частям тела руками, ногами и различными предметами. При этом женщина регулярно обзывала детей нецензурной бранью.

"В ходе расследования был проведен значительный объем следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, а именно, проведен осмотр места происшествия, допрошены девочки-потерпевшие с участием законных представителей и психолога, свидетели, проведены судебно-медицинские экспертизы, у свидетеля изъяты и приобщены к делу видеозаписи, на которых запечатлены противоправные действия осужденной", - рассказали в СКР..

Осужденная также была лишена родительских прав в отношении троих детей. Дети сейчас проживают у родственников. Судом по ходатайству следователя женщина была заключена под стражу.