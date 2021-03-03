В деревне "студента на березе" из Омской области поставили вышку сотовой связи

В селе "студента на березе" из Омской области установили вышку мобильной связи. Об этом сам Алексей Дудоладов (более известный в сети как блогер Омский колхозник) сообщил в Instagram.

Он опубликовал хронику своих мытарств и встреч с чиновниками. Молодой человек отмечает, что большую роль в решении вопроса сыграли СМИ, как федеральные, так и местные, а также собственно соцсети – популярность блогер получил в сети TikTok.

Напомним, Дудоладов стал широко известен после того, как записал видеообращение на березе. Он спросил губернатора Омской области Александра Буркова как можно получать образование дистанционно, если в деревне нет связи, и чтобы хоть как-то поймать интернет приходится залезать на дерево. Ситуация стала олицетворением неготовности системы образования не только к пандемии, но и к таким вызовам современности как цифровизация. "Люди на березах" стали притчей во языцех, о "Лехе из деревни" стали говорить в самых высоких кабинетах и, в конце концов, этот случай стал приводить в пример даже президент Владимир Путин.

"В этом посте я бы хотел выразить ОГРОМНУЮ благодарность всем, кто меня поддерживал в борьбе за справедливость. Сегодня, 2 марта, вышку установили - наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", - написал накануне блогер в Instagram.

Добиться можно любой цели! Главное - медленно, но верно работать в данном направлении. Успех рано или поздно придёт! Продолжаем работать в других направлениях!" – добавил юноша.