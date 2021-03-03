03 Марта 2021
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Экономика Челябинская область
Алексей Текслер, индустриальный парк Малая Сосновка, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексею Текслеру в инвестиционном парке "Малая Сосновка" представили инвестпроекты на 4,5 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил индустриальный парк "Малая Сосновка", где ознакомился с новыми инвестиционными проектами. Уже в ближайшие годы здесь может появиться собственная электростанция, комплекс по хранению и переработке овощей и начнут выпускать экологичную упаковку, передает корреспондент Накануне.RU.

Индустриальный парк "Малая Сосновка" располагается в Сосновском районе в 2 км от Челябинска. Его площадь более 110 га. Парк обладает уникальным логистическим преимуществом за счет прямого выхода на трассу М-5 "Урал". В январе 2020 г. индустриальный парк был внесен в реестр Минпромторга России. Это позволяет резидентам получить налоговые преференции, субсидирование затрат из федерального бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры. В частности, ставка по налогу на прибыль для предприятий парка снижена до 13,5%. Налог на имущество обнуляется на срок от 3 до 5 лет. Предоставляются особые условия по аренде земли по льготным ставкам.

Алексей Текслер, индустриальный парк Малая Сосновка,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В настоящий момент на территории парка реализуется два проекта. Компанией "Втор-Ком" запущен новый производственный комплекс по выпуску штапельных синтетических волокон. Вся продукция предприятия производится из вторичных ресурсов, в том числе из прошедших переработку твердых коммунальных отходов.

Алексей Текслер осмотрел производство и пообщался с рабочими. В планах компании реализовать инвестиционный проект по увеличению мощностей по производству нетканых материалов. Объем инвестиций в проект составит 990 млн рублей, будет создано 50 новых рабочих мест.

Алексей Текслер, индустриальный парк Малая Сосновка,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Производственную деятельность в парке также ведет компания "Ин Парк – Челябинск" (входит в группу компаний Doorhan). Завод на территории индустриального парка находится с 2017 года. Здесь работают порядка 40 человек. Компания занимается производством секционных ворот, роллетных систем и гаражных дверей "Ультра". Продукция использовалась и при строительстве новой инфекционной больницы – компания сделала противопожарные двери и систему ограждения.

"Индустриальные парки наравне с ТОСЭР, с ИТ- и технопарками – это современные формы привлечения инвестиций, в том числе в высокотехнологичные производства. Этому направлению мы уделяем особое внимание: и в ТОСЭР ведем работу по привлечению инвесторов, и обсуждаем создание свободных экономических зон, где за счет льгот можно развивать высокотехнологичное производство. В "Малой Сосновке" вначале был допущен ряд управленческих ошибок: слишком долго вводилась необходимая инфраструктура, что оттягивало принятие решений инвесторами. За последние полтора года мы ускорились, основную необходимую инженерную инфраструктуру мы подвели", - отметил губернатор Алексей Текслер.

После осмотра производства главе региона представили новые инвестиционные проекты. Предприятие "МКС Индустрия" (входит в ГК "МКС") планирует построить в "Малой Сосновке" инновационный завод по производству блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций, а также запустить на территории парка блочно-модульную электростанцию. Это позволит обеспечить резидентов индустриального парка более дешевыми электроэнергией и теплом. Общий размер инвестиций составит 202 млн руб.

"На территории "Малой Сосновки" мы хотим построить энергоцентр от 6 до 8 тыс. киловатт. Он будет снабжать электроэнергией резидентов индустриального парка. Это будет современное модернизированное производство. Мы уже запроектировались, получили государственную экспертизу и передали документы для получения разрешения на строительство. В мае приступаем к фундаментным работам", - рассказала директор ООО "МКС Индустрия" Виктория Загорнова.

Алексей Текслер, индустриальный парк Малая Сосновка,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Компания стала резидентом индустриального парка в прошлом году. На выбор в том числе повлияли преференции, которые есть у этой территории.

"Во-первых, близость к городу, это очень существенно. Второй момент — это возможность получить качественную землю достаточно близко к городу. В-третьих, это налоговые преференции, поддержка администрации областной и городской. Это максимально то, что мы хотели бы как бизнес и то, о чем неоднократно говорят, что бизнесу сейчас очень сложно, поэтому мы пытаемся аккумулировать все возможные способы, чтобы нам стало легче", - подчеркнула она.

Компания "Оптимум" представила проект строительства комплекса по хранению, переработке и заморозке овощей с объемом не менее 20 тыс. тонн в год. По словам представителя компании, это площадка позволит соединить производителей сельскохозяйственной продукции с торговыми сетями.

В планах ООО "Открытие" создать производство экологичной упаковки из вторично-переработанного сырья и целлюлозы – яичных лотков, подложек и контейнеров для фруктов и овощей, нестандартной упаковки. В настоящий момент у компании есть производство в Златоусте. Основной продукт – это яичный лоток из вторичного сырья. Компания уже выпускает 3 млн штук в месяц.

"Целью компании является создание одного из передовых предприятий на территории Челябинской области по производству экологичной упаковки. В дальнейшем мы планируем начать выпуск подстаканников и нестандартной упаковки, подложек для овощей и фруктов. Спрос есть. Сети начинают диктовать условия по отказу от пластиковой упаковки и полипропилена. Мы планируем построить производственную площадку общей площадью 5 тыс. кв.м., создать около 60 рабочих мест. Сумма инвестиций – 225 млн руб. Начать планируем в этом году. Сейчас занимаемся проектными работами, на стройку планируем выйти в мае-июне, а выпускать продукцию начнем в мае следующего года. "Малая Сосновка" для нас интересна – здесь удобная логистика", - отметил представитель компании.

Алексей Текслер, индустриальный парк Малая Сосновка,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Свой проект представил Челябинский радиозавод "Полёт" (госкорпорация Ростех), который планирует выпускать высокотехнологичные изделия для модернизации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. Инвестиции оцениваются в 2,5 млрд рублей.

"Это очень востребованные изделия. Соответственно необходимо расширяться, необходимо модернизироваться. Мы представили документы на экспертизу в Минпромторг. 2,5 млрд это общий бюджет, из них 1,8 млрд федеральный бюджет, остальное будем вкладывать самостоятельно. История непростая. Я думаю, что мы должны весной этого года войти в сам проект и начать проектирование. Порядка года мы будем проектировать. Проект рассчитан на пять лет", - рассказал представитель завода.

"Это очень интересный проект. Это развитие нашего предприятие, которое давно и успешно работает на территории Челябинской области. Мы приняли решение совместно с Ростехом о развитии производственных мощностей. И здесь на территории "Малой Сосновки" есть перспектива. Я надеюсь, что мы этот проект реализуем", - подчеркнул Алексей Текслер.

Также свои проекты представили ООО "Лазерные технологии" по производству высокоточных фасонных и криволинейных изделий из металла, а также ООО "Вымпелком" по производству горно-шахтного оборудования.

"Руководством было принято решение воспользоваться возможностями, которые дает индустриальный парк и организовать расширение своих производственных площадей и выпуска готовой продукции уже на российский рынок. Объем инвестиций 100 млн руб. Это собственные средства. Проект позволит создать 40 новых рабочих мест", - сообщили в презентации проекта.

В целом объем инвестиций резидентов в экономику региона составит порядка 4 млрд рублей, будет создано около 1 тыс. 700 новых рабочих мест.

"Всего действующих производств в парке сегодня два. В планах - порядка 15 проектов, из них 6-7 готовы реализовываться в ближайшее время. Мы с каждым резидентом эти планы подробно обсудили. И я нисколько не сомневаюсь, что эта работа начнется и через несколько лет здесь будет большой производственный кластер. Очень интересные проекты в сфере современной энергетики. Я заинтересован в развитии здесь медицинского, фармакологического производства, есть ряд других направлений. Будем площадку развивать", - отметил Алексей Текслер.

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Алексею Текслеру в инвестиционном парке "Малая Сосновка" представили инвестпроекты на 4,5 млрд рублей

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Теги: Малая Сосновка, индустриальный парк, Алексей Текслер, инвестпроекты,



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