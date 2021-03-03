В ЯНАО разрешат утренники и работу общепит после 23.00

Директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый анонсировал скорое послабление коронавирусных ограничений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региона.

После внесения изменений в постановление о режиме повышенной готовности, в округе будет разрешена работа точек общепита после 23.00 и проведение детских утренников.

"Эпидемиологическая ситуация в округе улучшилась. Поэтому по согласованию с Роспотребнадзором был подготовлено нормативно-правовой акт, который вносит изменения. И с момента подписания губернатором, можно будет проводить детские утренники, посвященные международному женскому дню 8 марта, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Родители должны быть обязательно в средствах защиты органов дыхания", - рассказал Дмитрий Погорелый.

Напомним, что на прошлой неделе режим повышенной готовности на Ямале продлили до 31 марта. В это время распространяется требование соблюдать самоизоляцию для ямальцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями тех.

Помимо этого продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в магазинах и местах оказания услуг, общественных местах и транспорте. Предприятия общественного питания с 23.00 до 06.00 работают только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Запрещена работа ночных клубов (дискотек).