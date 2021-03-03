Краевой суд подтвердил лишение полномочий спикера пермской гордумы

Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Перми и не вернул Юрию Уткину должность спикера пермской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали.

После лишения полномочий спикер думы существенно потеряет в доходах: зарплата Юрия Уткина, как депутата, работающего на профессиональной основе, составит 70 тыс. руб. в месяц. При этом фонд думы на содержание спикера составляет примерно 3,8 млн руб. То есть зарплата председателя составляет примерно 316 тыс. руб. в месяц. Решение думы Юрий Уткин пытался оспорить в суде. Но решение об увольнении политика признано законным.