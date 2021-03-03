03 Марта 2021
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Григорий Иванов ФК Урал (2016) | Фото: Накануне.RU

Иванов - про версию о договорняке с "Уфой": "Больные люди!"

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов прокомментировал итоги разгромного вылета из Кубка России. Напомним, что сегодня уфимцы взяли верх над футболистами из Екатеринбурга, победив их со счетом 3:0. Между тем, уже появились слухи о договорном характере поединка: во – первых, на протяжении всего второго тайма ФК "Урал" не цеплялся за мяч на поле,на игру был выставлен несыгранный состав, а замены стали делаться лишь к концу игру. Даже Стефан Страндберг и Отман Эль – Кабир во время ударов по воротам действовали как на тренировке. Корреспондент Накануне.RU решил поделиться такими версиями с главным боссом "шмелей".

- Григорий Викторович, почему на игру Кубка России вышел почти полурезервный состав, в то время как Кубок России самый значимый турнир для ФК "Урал" Неоднократно провозглашались желания о победе в Кубке?

- Ивана Коновалова мы взяли вместо Ильи Помазуна, и ему надо когда – то играть. Максименко вышел на второй тайм. Кстати, мы вот только играли в воскресенье против "Краснодара". Поэтому мы решили поберечь ряд игроков. Ребята очень устали. Из тех, кто выходил в Краснодаре, вышло семь футболистов сегодня.Так получилось. Пропустили гол. Немного развалились, затем побежали отыгрываться, но в итоге получили в свои ворота пенальти. Кстати, сейчас уже пишут, что пенальти в наши ворота был поставлен ошибочно и что впервом тайме должен был быть поставлен пенальти в ворота "Уфы", так как был сбит наш полузащитник. Так что было много судейских ошибок. Порядка семи.Но были и наши ошибки. Например, ошибка нашего игрока, из-за которой мы пропустили гол. Максименко вышел после Панюкова, и мы захотели, чтобы он усилил атаку.

Григорий Иванов(2019)|Фото: Накануне.RU

- Почему замены пошли только на 81 – й минуте остальные и был оставлен на лавке запасных лидер команды Эрик Бикфалви?

- Бикфалви в матче с "Краснодаром" получил сильный ушиб и поэтому не смог сыграть. И дай Бог, чтобы он восстановился к ответной игре чемпионата. Я считаю, что тренерский штабвсе правильно сделал. Но немного не получилось. Получилось так, как получилось. Это футбол. Одну ошибку допустили, и проиграли целую игру.

- Как вы можете прокомментировать слова о том, что поединок носил договорной характер?

- Те, кто говорят, что это был договорняк, это больные люди. Про договорной характер игры , - это бред сивой кобылы. ФК "Уфа" сейчас нужно спастись от вылета и им нужно выиграть не в Кубке, а в чемпионате России. Как и о чем нам нужно было с ними договариваться? Мы сыграли тяжелейший матч против "Краснодара" недавно. Это команда играла в Лиге Европы и в Лиге чемпионов.

Напомним, что голы в составе ФК "Уфа" в поединке с ФК "Урал"забили Комнен Андрич и Тимур Жамалетдинов.

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Иванов - про версию о договорняке с "Уфой": "Больные люди!"

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Теги: Григорий Иванов, ФК Урал, футбол, "Уфа"



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