03 Марта 2021
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Экономика За рубежом
доллары,деньги, пачка, черный нал (2020) | Фото: piter-trening.ru

Потребители во всем мире накопили почти $3 трлн за время пандемии

Аналитики Bloomberg подсчитали, сколько денег накопили люди за время пандемии, когда были закрыты магазины и рестораны, а путешествия оказались практически невозможны.

Как сообщает агентство, потребители в крупнейших странах мира накопили 2,9 триллиона долларов. Эти средства могут резко стимулировать мировую экономику после снятия ограничений, считают эксперты.

Ряд из них полагают, что люди должны вернуться к своим привычным тратам. Другие высказывают мнение, что средства направятся на покрытие долгов или не будут тратиться до восстановления рынка труда.

Отмечается, что около 1,5 триллиона долларов накоплений приходятся на США. Также больше всего средств накопили потребители в странах с высоким уровнем жизни, пережившие несколько локдаунов. К таким странам относятся Китай, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Испания, Италия, пишет "Коммерсант".

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Потребители во всем мире накопили почти $3 трлн за время пандемии

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Теги: накопления, пандемия, экономика



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