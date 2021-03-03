Потанин обещал нормализацию ситуации на подтопленных рудниках "Норникеля" к 9 марта

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин заявил, что работа подтопленных рудников компании – "Октябрьского" и "Таймырского" – может быть восстановлена к 9 марта.

"Девятого марта мы проведем заседание правления, на котором окончательно утвердим тот план, который был предложен горняками — как по стабилизации ситуации, так и по дальнейшему выходу на нормальные объемы производства", - цитирует РБК слова Потанина.

"Те работы, которые сейчас ведутся, они адекватно отвечают обстановке. Ведется локализация подтопленных участков, закладка цемента для того, чтобы локализовать", - заявил Потанин.