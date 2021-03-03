Фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за нарушение антидопинговых правил

20-летняя российская фигуристка-одиночница Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет, такое решение принял исполком Федерации фигурного катания на коньках РФ. Основанием стало решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, принятое еще в конце августа прошлого года.

Сотсковой, впрочем, эта дисквалификация едва ли помешает – девушка объявила о завершении карьеры в июле прошлого года, до этого она практически перестала выступать еще на старте сезона 19-20 гг. Сейчас она учится на балетмейстерском факультете Российского института театрального искусства.

Несмотря на отсутствие золотых медалей крупных международных и даже российских стартов, Мария Сотскова долгое время считалась весьма перспективной спортсменкой, а призовые места на этапах Гран-при и национальных соревнованиях неоднократно позволяли ей попадать в сборную России. Она даже выступала на Олимпийских играх в Пхенчхане, но заняла там лишь восьмое место, а борьба за золото тогда развернулась между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Постолимпийский сезон стал для Сотсковой не слишком удачным, к тому же за места в национальной команде развернулась конкурентная борьба вчерашних юниорок с элементами ультра-си, а в арсенале Сотсковой таких не было, и шансы на призовые места стали призрачными.