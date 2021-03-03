Пермский депутат обратилась в прокуратуру из-за изменения условий бесплатных пересадок

Депутат пермской гордумы Вероника Куликова обратилась в прокуратуру, УФАС и к уполномоченному по правам человека из-за изменения порядка пересадок на общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

С 1 марта бесплатная пересадка будет предоставляться только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда - банковской картой, транспортной картой или льготным проездным документом. Кроме того, совершать бесплатную пересадку можно только при посадке в транспортное средство другого маршрута. Это сделано, чтобы исключить совершение двух поездок - туда и обратно на одном маршруте.

Вероника Куликова усомнилась в мотивации чиновников. Она заявила, что ситуация, о которой ранее говорили власти, когда пассажиры якобы передают билеты друг другу на остановках, вряд ли носит массовый характер и существенно сказывается на доходах бюджета.

"Гораздо больший ущерб бюджету нанесен самими горе-управленцами транспортной отраслью. Если говорить об экономике, то в этом решении чиновников мало логики. Сумма проезда за наличный расчет выше - 26 рублей, и, с точки зрения доходов, этот способ оплаты для бюджета даже выгоднее. Думаю, тут дело в другом. Чиновники как раз знают, что не все и не всегда могут использовать безналичный расчет! Многие люди, в том числе пожилого возраста, в силу разных причин не пользуются безналичной оплатой. Да и ситуации в жизни бывают разные: нет с собой банковской или транспортной карты, не работает мобильное приложение на смартфоне, отсутствует связь или разрядился телефон. И по любой из этих причин человек лишается возможности воспользоваться бесплатной пересадкой и вынужден платить вдвое дороже! Кроме того, владельцы обычных банковских карт без чипа оказались в такой же ситуации. Таким образом, управленческие ошибки, которые обошлись городу в 2 млрд руб., чиновники пытаются исправить за счет пассажиров", - заявила Куликова.

По ее словам, к ней обратились десятки людей, возмущенных такой дискриминацией.