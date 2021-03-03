03 Марта 2021
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Тигран Кеосаян (2016) | Фото:

Тигран Кеосаян снимет ремейк "Белорусского вокзала" про ветеранов-афганцев

Ремейк советского фильма "Белорусский вокзал" снимут "Мосфильм" и режиссер Тигран Кеосаян.

О намерении киностудии снять фильм "по мотивам картины" стало известно еще в конце февраля. Проектом займется студия "8 кадров". "Задача это трудная, и мы желаем команде успехов!" – говорится в официальном аккаунте "Мосфильма" на Facebook.

Оказалось, что режиссером ленты станет Тигран Кеосаян, а проект будет носит рабочее название "Бессмертные". В нем главные герои уже не участники Великой Отечественной войны, а ветераны боевых действий в Афганистане, они встречаются накануне 9 мая, чтобы проститься с однополчанином.

Режиссер "Белорусского вокзала" Андрей Смирнов сообщил, что Кеосаян перед началом съемок ремейка пытался получить благословение создателя оригинала, но не смог этого сделать, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на самого Смирнова. Тот считает, что недопустимо сравнивать Великую Отечественную войну и афганскую кампанию.

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Тигран Кеосаян снимет ремейк "Белорусского вокзала" про ветеранов-афганцев

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Теги: тигран кеосаян, белорусский вокзал, ремейк



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