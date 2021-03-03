Федор Бондарчук стал отцом в третий раз

53-летний режиссер Федор Бондарчук стал отцом в третий раз. У него и его супруги, актрисы Паулины Андреевой родился сын.

В Instagram Паулина, скрывавшая беременность от публики все девять месяцев, опубликовала фото на позднем сроке и подписала его так: "Иван Федорович Бондарчук 02.03.2021г.".

У Бондарчука есть двое детей от предыдущего брака, также в семье режиссера уже двое внуков – дочки его старшего сына Сергея. Для Андреевой этот ребенок стал первенцем.

Пара сыграла свадьбу в позапрошлом году.