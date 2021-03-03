К системе 112 на Среднем Урале подключат сурдопереводчиков для помощи глухим

В Свердловской области расширят возможности коммуникации людей с нарушением слуха. Об этом рассказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов. По его словам министерство социальной политики региона совместно с министерством общественной безопасности области подключат к системе 112 сурдопереводчиков, благодаря которым граждане смогут обратиться за помощью в режиме вызовов.

"В Свердловской области ведут работу три диспетчерских центра связи для людей с нарушением слуха, созданных по инициативе министерства социальной политики и общественников на базе областных учреждений социального обслуживания. Специалисты-переводчики жестового языка, которые оказывают консультационную помощь свердловчанам, регулярно проходят обучение по работе с обращениями, поэтому мы готовы к росту обращений и точно окажем всем собеседникам квалифицированную поддержку", – рассказал Андрей Злоказов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано более 4 тыс. людей с нарушением слуха. Консультационную и справочно-информационную помощь им предоставляют специалисты диспетчерских центров, которые помогают разобраться в вопросах социальной поддержки и обслуживания, а также оказывают содействие в оформлении документов.

Помимо этого, на Среднем Урале также действуют некоммерческие организации, поддерживаемые правительством. Так, в прошлом году региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" получило 2,3 млн руб. от министерства социальной политики. На эти деньги, организация должна реализовать проект "Диспетчерские центры связи для граждан с нарушением слуха". До этого в 2018 и 2019 гг. организация также получила порядка 2,9 млн руб.

Диспетчерские центры связи для граждан с нарушением слуха:

Центр на базе Областного центра реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского 173а). График работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00. Skype: live:rbl-so. WhatsApp, SMS: +7-912-200-28-92.

Центр на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Орджоникидзевского района "Малахит" (Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 43В). График работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.20. Skype: soc101@egov66.ru. WhatsApp, SMS: +7 908 908 37 60. Электронная почта: soc101@egov66.ru.

Центр на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Каменска-Уральского (Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая 12). График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18. Телефон для смс: 89041743428. Skype: kson-skype@E1.ru.