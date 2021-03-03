К системе 112 на Среднем Урале подключат сурдопереводчиков для помощи глухим

03 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2012) | Фото:

К системе 112 на Среднем Урале подключат сурдопереводчиков для помощи глухим

В Свердловской области расширят возможности коммуникации людей с нарушением слуха. Об этом рассказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов. По его словам министерство социальной политики региона совместно с министерством общественной безопасности области подключат к системе 112 сурдопереводчиков, благодаря которым граждане смогут обратиться за помощью в режиме вызовов.

"В Свердловской области ведут работу три диспетчерских центра связи для людей с нарушением слуха, созданных по инициативе министерства социальной политики и общественников на базе областных учреждений социального обслуживания. Специалисты-переводчики жестового языка, которые оказывают консультационную помощь свердловчанам, регулярно проходят обучение по работе с обращениями, поэтому мы готовы к росту обращений и точно окажем всем собеседникам квалифицированную поддержку", – рассказал Андрей Злоказов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано более 4 тыс. людей с нарушением слуха. Консультационную и справочно-информационную помощь им предоставляют специалисты диспетчерских центров, которые помогают разобраться в вопросах социальной поддержки и обслуживания, а также оказывают содействие в оформлении документов.

Помимо этого, на Среднем Урале также действуют некоммерческие организации, поддерживаемые правительством. Так, в прошлом году региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" получило 2,3 млн руб. от министерства социальной политики. На эти деньги, организация должна реализовать проект "Диспетчерские центры связи для граждан с нарушением слуха". До этого в 2018 и 2019 гг. организация также получила порядка 2,9 млн руб.

Диспетчерские центры связи для граждан с нарушением слуха:

Центр на базе Областного центра реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского 173а). График работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00. Skype: live:rbl-so. WhatsApp, SMS: +7-912-200-28-92.

Центр на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Орджоникидзевского района "Малахит" (Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 43В). График работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.20. Skype: soc101@egov66.ru. WhatsApp, SMS: +7 908 908 37 60. Электронная почта: soc101@egov66.ru.

Центр на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Каменска-Уральского (Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая 12). График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18. Телефон для смс: 89041743428. Skype: kson-skype@E1.ru.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

К системе 112 на Среднем Урале подключат сурдопереводчиков для помощи глухим

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: глухие, нарушение слуха, сурдопереводчик, 112, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети