Полное фиаско: ФК Урал вылетел из Кубка России, потерпев разгром от ФК "Уфа"

Екатеринбургский ФК Урал вылетел из Кубка России.На стадии 1/8 финала екатеринбуржцы потерпели поражение со счетом 3:0 от "Уфы". Как передает корреспондент Накануне.RU, дубль в ворота "шмелей" сделал Тимур Жамалетдинов, а также один гол забил Комнен Андрич.

ФК "Урал" вышел на игру в полурезервном составе. В воротах Иван Коновалов, на поле Рамазан Гаджимурадов, Илдрен Ибрахимай.

На замену в качестве нападающего вышел Артём Максименко, а опытный Павел Погребняк остался в запасе. Также на поле не вышел и Эрик Бикфалви, который в одиночку в матче против "Велеса" сделал результат, забив 3 гола.

Первый тайм прошел на равных. Игрок оранжево – черных Андрей Егорычев пробил по воротам соперника, но голкипер поймал футбольный снаряд.

Во втором тайме характер игры изменился. "Шмели" стали отдавать преимущество уфимцев и почти не цеплялись за мяч. За это футболистов с берегов Исети на 51- й минуте наказал Тимур Жамалетдинов. Уже через 7 минут это же сделал Комнен Андрич. На 67 - й минуте счет стал разгромным.

В ответ уральцы смогли ответить лишь ударом Стефана Страндберга и Отмана Эль – Кабира. Но оба контр – выпада остались безрезультатными.

"Безобразно сыграли в обороне. Особенно во втором тайме. Ошибок допустили много. Игра шладо первого мяча. К сожалению, мы пропустили. Игра была такая, что побеждает тот, кто больше хочет и кто больше терпит. Но тут может, сказалось не восстановление футболистов. Пропускали игру некоторые", - сказал Юрий Матвеев после игры.

На вопрос корреспондента нашего издания о том, почему на поле не появился футболист, имеющий играть на втором этаже , - Павел Погребняк от коуча "шмелей" прозвучало следующее.

"Думали, что выйдет молодой Артём Максименко и использует свое пространство", - резюмировал Матвеев.

Отметим, что на этой неделе уральцы сыграют против "Уфы" еще раз. Игра, в рамках Премьер – Лиги, состоится 7 марта на Екатеринбург – Арене.