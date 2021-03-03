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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Павел Крюков, депутат заксобрания ЯНАО (2019) | Фото: zsyanao.ru

На Ямале ушло в суд дело бывшего депутата заксобрания, которому вменяют получение подкупа в 21,5 миллион

Ушло в суд дело бывшего депутата заксобрания Ямала Павла Крюкова, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, Крюкова арестовали в ноябре 2017 г. Под домашний арест политик вышел в июле 2018 г., а в сентябре того же года суд не стал продлевать меру пресечения.

По версии следствия, он в 2016-17 гг. как лично, так и через посредника – заместителя руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора получил коммерческий подкуп в 21,5 млн руб. от управляющего "Нафтагаз-Бурение". За эти деньги он должен был нарушать закон в интересах указанной компании.

Кроме того, в январе – октябре 2017 г. при посредничестве того же заместителя главы управления политик якобы собирался получить от главы одной коммерческой организации подкуп в виде незаконного оказания услуги имущественного характера на 1 млн руб. и получения иного имущества стоимостью 1,7 млн руб. Также обвиняемый, полагает следствие, дал взятку заместителю руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора, организовав за счёт возглавляемой им организации полёт на вертолёте стоимостью 257 тыс. руб. В ответ тот должен был нарушить закон в пользу Крюкова.

В-третьих, заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора в ноябре 2016 г. получил от подчинённого Крюкова взятку в имуществом. В ответ тот должен был не привлекать сотрудников Крюкова к ответственности, хотя, исходя из результатов проверок, должен был.

Заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора и начальник управления производственной безопасности уже наказаны (мера не уточняется). Управляющий "Нафтагаз-Бурение" обвиняется в "Коммерческом подкупе". По делу Крюкова прокурор Ямала утвердил обвинительное заключение, материалы ушли в суд.

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На Ямале ушло в суд дело бывшего депутата заксобрания, которому вменяют получение подкупа в 21,5 миллион

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Теги: Павел Крюков, депутат



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