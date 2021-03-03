Пермская прокуратура добилась пожизненного обеспечения ребенка-инвалида зарубежным лекарством

03 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
(2004) |

Пермская прокуратура добилась пожизненного обеспечения ребенка-инвалида зарубежным лекарством

Сотрудники прокуратуры Пермского края помогли восстановить права 7-летнего ребенка-инвалида и добились пожизненного обеспечения несовершеннолетней дорогостоящим зарубежным лекарством.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, к ним обратилась мать девочки, страдающей тяжелой формой эпилепсии. Ребенок не мог получать соответствующее лечение из-за отсутствия необходимого препарата, который не зарегистрирован на территории РФ.

"В августе 2020 года консилиум врачей федеральной медицинской организации назначил ребенку пожизненно в связи с абсолютными показаниями и отсутствием альтернативных лекарственных средств - препарат "Стирипентол". Однако краевое министерство здравоохранения отказало в его закупке для нужд ребенка, поскольку лекарство на территории Российской Федерации не зарегистрировано. Стоимость одной упаковки составляет 65 тыс. руб.", - рассказали в прокуратуре.

По итогу обращения прокуратуры в Ленинский районный суд Перми, исковое требование было удовлетворено в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению, выдан исполнительный лист, а в ближайшее время министерство здравоохранения Прикамья закупит необходимый лекарственный препарат и направит его на лечение ребенка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермская прокуратура добилась пожизненного обеспечения ребенка-инвалида зарубежным лекарством

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, ребенок-инвалид, лекарство, препарат, минздрав, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети