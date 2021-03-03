Пермская прокуратура добилась пожизненного обеспечения ребенка-инвалида зарубежным лекарством

Сотрудники прокуратуры Пермского края помогли восстановить права 7-летнего ребенка-инвалида и добились пожизненного обеспечения несовершеннолетней дорогостоящим зарубежным лекарством.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, к ним обратилась мать девочки, страдающей тяжелой формой эпилепсии. Ребенок не мог получать соответствующее лечение из-за отсутствия необходимого препарата, который не зарегистрирован на территории РФ.

"В августе 2020 года консилиум врачей федеральной медицинской организации назначил ребенку пожизненно в связи с абсолютными показаниями и отсутствием альтернативных лекарственных средств - препарат "Стирипентол". Однако краевое министерство здравоохранения отказало в его закупке для нужд ребенка, поскольку лекарство на территории Российской Федерации не зарегистрировано. Стоимость одной упаковки составляет 65 тыс. руб.", - рассказали в прокуратуре.

По итогу обращения прокуратуры в Ленинский районный суд Перми, исковое требование было удовлетворено в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению, выдан исполнительный лист, а в ближайшее время министерство здравоохранения Прикамья закупит необходимый лекарственный препарат и направит его на лечение ребенка.