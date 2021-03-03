Путин призвал полицейских защитить детей в сети от людей с "хорьковыми интересами"

Владимир Путин сегодня выступил на расширенной коллегии МВД, где подводили итоги прошлого года. Как и на недавней встрече с представителями ФСБ, президент много говорил о преступности в сети, о вовлечении несовершеннолетних в уличные несанкционированные акции и о выборах в Госдуму – полиция должна обеспечить их безопасность и гарантировать гражданам "свободу голосования".

"Граждане России ждут большей эффективности от всех органов власти, в том числе правоохранительных. Надо выходить на новые рубежи. Более решительно и наступательно бороться с преступностью. Не очень позитивная динамика, например, по сфере информтехнологий: за 6 лет число преступлений в этой сфере возросло более чем в 10 раз. Мы не успеваем за развитием технологий", - заметил Путин, начиная свое выступление.

Он призвал вести мониторинг интернет-пространства, выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции – "это незаконно, надо реагировать в соответствии с законом". "Интернет часто используется для продвижения совершенно неприемлемого контента. Но кто бы и под каким бы то ни было соусом не пытался использовать детей для достижения собственных эгоистичных, хорьковых целей, мы должны не забывать, что это – наши дети. Прошу никогда об этом не забывать. А вот то, что каждое четвертое преступление, совершенное подростками, - тяжкое и особо тяжкое – это очень тревожно", - высказался президент.

"На коллегии ФСБ отмечал важность обеспечения порядка при выборах в Госдуму. Права россиян свободно выбирать своих представителей должны быть надежно защищены", - добавил Путин.

Он много говорил об успехах МВД в борьбе с нарушениями ПДД: "За последние семь лет стало меньше аварий, в частности с пассажирским транспортом, снижается смертность при ДТП. Надо сосредоточиться на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и превышением скоростного режима. 27% погибших в авариях – это пешеходы, почти столько же погибли из-за пьяниц за рулем".

Глава государства призвал также бороться с коррупцией, наводить порядок в миграционной политике, активнее изживать наркобизнес.

Отдельно президент сказал о том, что делается для самих сотрудников МВД. Если кратко – государство о них не забудет. "Выделено дополнительные 21,3 млрд руб. в бюджете на 21-23 гг. Государство будет повышать уровень правовой и социальной защищенности граждан. Правовые нормы, защищающие сотрудников МВД, были в нашем законодательстве всегда, недавно они были усилены. Прорабатывается законопроект о защите сотрудников МВД и их родственников в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг, безопасность этих людей будет обеспечена", - сообщил президент.