03 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-главу поселения будут судить за превышение должностных полномочий

В Челябинской области будут судить бывшего главу Архангельского сельского поселения Сосновского района по обвинению в превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2011-2015 гг. обвиняемый осуществил выдачу гражданам, у которых не было прав пользования земельными участками, фиктивных выписок из похозяйственней книги о наличии у них прав пользования земельными участками на территории сельского поселения. В дальнейшем они зарегистрировали права собственности на участки.

Ущерб составил более 1 млн руб.

"Следователем СК в прокуратуру направлена информация об инициировании вопроса о признании недействительными выписок из похозяйственной книги и дальнейшего возврата земельных участков в муниципальную собственность", - рассказали в ведомстве.

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На Южном Урале экс-главу поселения будут судить за превышение должностных полномочий

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Теги: уголовное дело, суд, земельный участок, превышение полномочий,



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