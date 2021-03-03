На Южном Урале экс-главу поселения будут судить за превышение должностных полномочий

В Челябинской области будут судить бывшего главу Архангельского сельского поселения Сосновского района по обвинению в превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2011-2015 гг. обвиняемый осуществил выдачу гражданам, у которых не было прав пользования земельными участками, фиктивных выписок из похозяйственней книги о наличии у них прав пользования земельными участками на территории сельского поселения. В дальнейшем они зарегистрировали права собственности на участки.

Ущерб составил более 1 млн руб.

"Следователем СК в прокуратуру направлена информация об инициировании вопроса о признании недействительными выписок из похозяйственной книги и дальнейшего возврата земельных участков в муниципальную собственность", - рассказали в ведомстве.