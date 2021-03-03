03 Марта 2021
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Происшествия В России
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

В Ярославле задержан третий фигурант нового дела об избиениях в ИК-1

Следователи задержали третьего подозреваемого в избиении осужденного в ИК-1 Ярославля. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Евгений Сучков.

Ранее СКР возбудил уголовное дело о превышении полномочий в связи с публикацией в "Новой газете" новых видео пыток из ИК №1 Ярославля.

Управление ФСИН сообщило, что часть из сотрудников на видео уже привлечена к уголовной ответственности, часть — уволена.

СУСК сообщило о задержании двоих действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Это младший инспектор отдела безопасности колонии Александр Семенов и старший инспектор отдела хозобеспечения колонии Иван Коковин. Оба сотрудника помещены под домашний арест, они временно отстранены от службы.

23 февраля издание опубликовало восьмое и девятое видео избиений заключенных сотрудниками ИК-1, после которых один из потерпевших, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, скончался 9 мая 2017 года. Записи журналистам предоставил правозащитный фонд "Общественный вердикт", внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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В Ярославле задержан третий фигурант нового дела об избиениях в ИК-1

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Теги: избиения, ярославль, колония



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